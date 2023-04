Después del terremoto político que generó a causa de sus declaraciones sobre Nicolás Petro Burgos, Day Vásquez ha estado muy activa en su cuenta de Twitter, en donde incluso ha denunciado las amenazas que, según ella, ha recibido.

En Instagram, donde suma más de 113.000 seguidores, no ha hecho muchas publicaciones: apenas cinco desde el 2 de marzo pasado, día en que «prendió» el ventilador y, entrevista con ‘Semana’, aseguró que Petro Burgos, su expareja, había recibido millonarios pagos que nunca entraron a la campaña presidencial de Gustavo Petro Urrego, pese a que él decía que el dinero era para ese fin. Vásquez también afirmó que todo esto se hizo a espaldas del ahora primer mandatario.

Durante este tiempo, ya más de un mes, ha recibido manifestaciones de cariño por parte, incluso, de Andrea Petro Herrán, hija del presidente producto de su relación con su segunda pareja, Mary Luz Herrán.

«Day, aparte de haber sido de la familia, es mi amiga y yo la apoyo y siempre estoy con ella. Y lo que haga, bien o mal, la apoyo, y no como una excuñada. Le tengo mucho cariño y afecto y me comporto como cualquier amiga. Jamás me metería en la vida privada de ella ni de mis hermanos. Y si ella es feliz, chévere, y si está triste, la apoyo», dijo Andrea, el pasado 31 de marzo, en una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram. La joven, sin embargo, aclaró que respecto a las acusaciones contra Nicolás, ella no podía creerle ni a su hermano ni a Day, y que sería la justicia la que debe determinar qué pasó en realidad con los dineros.

En todo caso, más allá de los frecuentes mensajes que publica en Twitter, Day Vásquez ha preferido ahorrar palabras cuando se trata de Instagram. El 9 de marzo publicó una foto de su cara, sin descripción alguna. El 12 de marzo subió un video, y el 19 del mismo mes, una foto en bikini. En ambos casos, de nuevo, sin texto descriptivo.

Day Vásquez había durado 15 días sin hacer publicaciones en Instagram, hasta el martes pasado, cuando sorprendió a sus seguidores con una foto suya, en bikini, y otra vez sin descripción.

La imagen ya tiene más de 4.400 likes y 66 comentarios, la mayoría de apoyo, con frases como: «La única nuera del presidente Petro», «Day, te vienen cosas grandes y mejores que ese moscorrofio que dejó mal al GRAN papá que tiene», «imagínate si te cambiaron por otra, teniendo ese cuerpazo», entre otras.

