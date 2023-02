David tiene un plan

Cuando terminó el partido correspondiente a la quinta fecha de la Liga Betplay del fútbol profesional colombiano entre el Deportivo Independiente Medellín y el América de Cali en el Atanasio Girardot con resultado final 0-1 a favor de los ‘diablos rojos’, David González inmediatamente se dirigió al centro del campo a respaldar a sus jugadores y llevarlos en medio de las rechiflas de la poderosa hinchada hasta la boca del túnel que conduce al camerino.

Como capitán de navío que abandona el barco de último cuando el mismo se está hundiendo, el ‘Rockero’ esperó que todos sus jugadores ingresaran al camerino y se quedó de último observando la tribuna occidental de izquierda a derecha dejando como el mismo lo manifestó después, de un recuerdo de lo que acontecía en ese momento.

A lo que muchos llamaron como soberbia, González con sus dedos pulgares respondió las rechiflas, uno que otro improperio y demás inconformismos de una hinchada que veía nuevamente caer a su equipo esta vez en el Atanasio Girardot en condición de local.

Sean justas o no los reclamos airados que cierto sector de la poderosa hinchada le presenta en estos momentos a David González y sin el ánimo de debatir con nadie su salida o continuidad al frente del equipo, es indudable precisar que el del ‘Dorsal de la 22’ tiene para bien del ‘Medallo’, un plan que estoy seguro dará como resultado el cambiar como el mismo lo manifestó, las rechiflas por los aplausos.

Si bien los resultados no se le están presentando en estos momentos en la Liga Betplay, no es justo atacarlo o pedir su cabeza cuando precisamente el año anterior muchos estaban en la misma actitud y al final tuvieron que tragarse sus palabras porque nos llevó hasta la final del fútbol profesional colombiano.

Que aún persiste la bronca por la manera en que perdimos la final frente a uno de los denominados ‘chicos’ de Colombia es verdad, que la jugamos mal tampoco lo discuto con nadie, pero de ahí a que lo quieran menospreciar y tratar como el peor de todos no me parece justo con alguien que no solo tiene un pasado exitoso en nuestro equipo, sino que ha demostrado el conocimiento y jerarquía para ser el director técnico del Deportivo Independiente Medellín.

Las cosas no se le han dado hasta ahora es verdad, es por ello que los hinchas resultadistas, aquellos que no miran o van más allá de entender que el ‘Decano’ está en estos momentos en un proceso de acople por los nuevos jugadores que han ingresado a nuestra institución, son los primeros que saltan a criticar, insultar y juzgar al equipo y su cuerpo técnico.

Que hay muchas cosas que mejorar también es cierto y que el ‘Medallo’ a veces no se le ve orden o contundencia es algo que lo están trabajando y que hace parte del plan de David.

He sido crítico de esta dirigencia, del señor Raúl Giraldo y de la manera que han direccionado administrativamente al ‘Rey de corazones’ y por ello critiqué duramente la manera en que manejaron el tema de Jackson Martínez, pero eso no me impide el resaltar la forma en que se han hecho esfuerzos económicos para tener un equipo competitivo como el que tenemos en estos momentos. Hay que destacar lo bien que han trabajado su presidente y el grupo de asesores como para decir que vamos por muy buen camino y esto también hace parte del plan de David.

Muchas personas que me siguen en las redes sociales creen que soy un crítico de uno de los asistentes de David González y que he llevado esto a lo personal y no es así. Si hay una persona que a mi consideración es un estudioso de táctica y estrategia del fútbol es Alexander Becerra. Decir que este miembro del cuerpo técnico del Medellín se puede pasar un día entero analizando un rival para luego sugerir como enfrentarlo no es una exageración. El plus que le da al equipo es invaluable y creo que ha sido un acierto del ‘Rockero’ tenerlo a su lado.

Mi crítica hacia Becerra no es otra que su aporte, pero en el transcurso de un partido lo cual a mi consideración es poca toda vez que por su falta de recorrido como jugador profesional es prácticamente nula. David necesita en ese momento especial a su lado un hombre de experiencia, aquel que sabe y que ha sentido lo que pasa en una cancha. El mismo que con autoridad tiene el criterio necesario para gritarle o exigirle a un jugador por su desempeño o para hacerle entender a su técnico que está pasando en el encuentro para que haga o no y ese precisamente a mi consideración es el ‘Choto’.

Becerra si y mil veces si y quizás es el cerebro por la manera en que le jugamos al Nacional de Ecuador en la Copa Libertadores en el partido de ida y por ello sacamos un buen resultado.

David tiene un plan y créalo o no, le dará muy buenos resultados como para pensar que llegaremos muy lejos con este Deportivo Independiente Medellín en la Copa Libertadores y porque no, disputando de nuevo una final del fútbol profesional colombiano pero esta vez con el aprendizaje del pasado.