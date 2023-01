David Ospina será operado tras fractura en el codo

El portero David Ospina no inició el 2023 con buenas noticias, tras la fuerte lesión que sufrió el pasado fin de semana al término del encuentro entre el Al Nassr y el Al Shabab. El colombiano fue retirado en camilla del estadio llorando luego de caer sobre su brazo derecho, después, fue ingresado a un hospital donde le practicaron exámenes de rayos X y se encontró una fractura en uno de los huesos del codo.

Inicialmente, el equipo árabe reveló el detalle del problema en su brazo derecho, al igual que el tiempo de baja que se encuentra estimado para al menos seis semanas.

No obstante, en un nuevo comunicado realizado por el club, anunciaron que será sometido a una intervención quirúrgica en España luego de la revisión de un especialista.

“David Ospina será intervenido mañana martes del codo tras la exploración realizada hoy por un cirujano especializado en España”, notificó Al Nassr.

David Ospina will undergo surgery tomorrow, Tuesday, in his elbow following an examination conducted by a specialized surgeon in Spain today.

