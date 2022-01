En el partido de Napoli contra Fiorentina, el arquero David Ospina salió con una molestia en uno de sus gemelos, según informó el club italiano, situación que preocupa al cuerpo médico y técnico de la Selección Colombia.

No obstante, Napoli, su equipo, no ha hecho oficial su incapacidad y la información que a la fecha se conoce la dio la prensa, quien aseguró que el referente y capitán de la Tricolor posiblemente no sea convocado para los encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas contra Perú (28 de enero) y Argentina (1 de febrero).

“Ospina estará ausente por al menos dos semanas”, informó el diario ‘Il Mattino’, Así las cosas el jugador Alex Meret será el guardameta contra Bologna y Salernitana, las próximas fechas en la Serie A.

Se espera la confirmación de la incapacidad de Ospina por parte de Napoli con la cual Reinaldo Rueda contará o no con el jugador para los encuentros cruciales que tendrá próximamente la Selección, de los cuales depende su clasificación a Catar 2022.

📻 En Si Gonfia la Rete (Radio Marte) — Reafirman que David Ospina sufrió una molestia/resentimiento en el gemelo izquierdo, ayer vs. Fiorentina "Dos semanas estará por fuera" Info de un reportero de 🗞️ Il Mattino di Napolihttps://t.co/dwa8NXKSoC pic.twitter.com/XOv8tIyMVm — Mauricio Andrés Luna Aroztegui (@MauricioAndrsL6) January 14, 2022

