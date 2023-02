[VIDEOS] «David Murcia» pide en redes que lo ayuden a llegar a Petro para que lo saque de la cárcel

in

Desde hace unas semanas se hizo muy viral una cuenta en TikTok, con el nombre de usuario @dmgoficial, donde apoyan a David Murcia Guzmán, desde este perfil, promueven a través de videos algunas «campañas» con las que pretenden sensibilizar a seguidores para que de alguna manera velen por los derechos del «exempresario» y pidan su libertad.

Además de estas grabaciones donde piden apoyo, se encuentran estos, (primer video compartido) donde aparentemente el mismo David Murcia dice algunas palabras a sus seguidores, explicando su situación, razón de la campaña, y hasta recuerda que ahora tiene un nuevo «emprendimiento» donde vende café y con el cual pueden colaborarle.

En estos audios, Murcia, pide a la comunidad le colaboren difundiendo «querer su libertad» hasta que esto llegue a oídos del presidente Gustavo Petro, pretendiendo que al escucharlo pueda ayudarlo a salir, pues considera que ya pasó demasiados años en la cárcel y hasta de manera injusta.

Adicional, lo que llama la atención de este audio, es que David Murcia aunque no pretende pedir dinero se imagina lo fácil que para él sería si todas esas personas que lo quieren ayudar le donaran o prestaran un millón de pesos.

«Te pido que apoyes la campaña, no estamos pidiendo ni siquiera donaciones. Ojalá, ojalá, pudiera pedirles donaciones y cada uno dijera, no venga, yo le hago una donación o un préstamo de un millón de precios. Imagínese cuanto pudiera reunir con tantas amistades y personas que me apoyan y colaboran, pudiera pagar abogados» Dice aparentemente David Murcia en el audio, donde al final concluye en que pide que al menos le compren café.

Este es otro de los videos de este perfil, donde explican cómo DMG ya supuestamente hizo una solicitud al presidente Petro y a un juzgado, para que sea puesto en libertad. Allí muestran los adelantos que ha realizado su abogada (quien trabaja gratuitamente para él).

En este mismo argumentan al presidente que bajo su promesa de «cumplirle a los nadies» aplica para David Murcia, y por ende basado en esto y en otras situaciones legales, debería ayudarlo para que sea puesto en libertad.

