David Luna estrenó el segundo capítulo de su serie Narcos y explica cómo es que los bandidos lavan dinero

Resumen: El precandidato presidencial David Luna lanzó el segundo capítulo de su serie digital “Narcos”, un proyecto audiovisual pedagógico. El nuevo episodio se centra en exponer y explicar las rutas del lavado de dinero que utilizan las organizaciones criminales para blanquear las ganancias del narcotráfico en Colombia.

El precandidato presidencial David Luna ha estrenado el segundo capítulo de su serie digital “Narcos”, un proyecto audiovisual que busca educar a la ciudadanía sobre las complejas dinámicas del narcotráfico. Este nuevo episodio se enfoca en desentrañar, de manera pedagógica y directa, cómo las organizaciones criminales logran lavar las multimillonarias ganancias obtenidas de su actividad ilícita.

La serie digital, lanzada por el precandidato en su cuenta de X (@davidlunas), tiene como objetivo principal evidenciar por qué el narcotráfico sigue siendo la «principal amenaza para la seguridad y la democracia en Colombia».

En este segundo capítulo, David Luna se concentra en exponer las rutas financieras que utilizan los narcotraficantes para blanquear su dinero, pasando del efectivo al sistema económico legal. El proyecto se enmarca en la plataforma política del precandidato, quien ha hecho de la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad uno de los pilares centrales de su campaña.

Al centrarse en el lavado de dinero, el episodio aborda una de las fases más sensibles del negocio, mostrando cómo la corrupción institucional y las fallas en el sistema de control facilitan que el capital ilícito penetre e influya en la economía y la política del país. La serie se consolida como una herramienta de comunicación política que busca generar conciencia sobre la amenaza del crimen organizado.

