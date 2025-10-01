David Luna cuestiona la «victimización» de Petro por la quitada de la visa y advierte riesgos económicos

Resumen: David Luna criticó la reacción de Petro por la revocación de su visa, calificándola de "victimización" y advirtió que la inestabilidad con EE. UU. pone en riesgo a 160 mil hogares floricultores y 250 mil familias cafeteras.

Minuto30.com .- El precandidato presidencial David Luna criticó duramente la reacción del presidente Gustavo Petro tras la revocación de su visa por parte de Estados Unidos, calificándola de «patadas de ahogado» de un gobierno que busca «victimizarse» ante su falta de resultados. Luna desestimó la importancia personal de la visa, pero alertó sobre la profunda crisis económica que se esconde detrás del deterioro de las relaciones internacionales.

Luna enfatizó que al presidente no le importa su visa, ni la renuncia de sus funcionarios a la suya, pues esos actos solo buscan generar un show político. Sin embargo, lo que sí es de vital importancia, según el político, es el riesgo real que corren miles de familias colombianas que dependen de la estabilidad comercial con Estados Unidos.

El precandidato enumeró los sectores que podrían verse gravemente afectados si la relación con el país norteamericano se deteriora: más de 160 mil hogares del sector floricultor, 250 mil familias que dependen del sector cafetero, 30 mil trabajadores del banano y 25 mil de la palma de cera. Estos hogares, según Luna, solo quieren trabajar y sacar adelante a sus familias, y no deben ser las víctimas del «capricho de un presidente incapaz de gobernar».

Luna acusó al gobierno de estar en una crisis de seguridad, energética y de salud, y de optar por «propiciar peleas porque sí» en lugar de buscar soluciones. El político aseguró que la vanidad y el ego de los políticos no pueden seguir costándole a los hogares colombianos la pérdida de empleos, mercados y oportunidades.

