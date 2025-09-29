Resumen: El precandidato presidencial David Luna anunció que superó el umbral de firmas necesario para su inscripción, logrando verificar un total de 720.000 apoyos. Luna expresó su gratitud y afirmó que el logro consolida su movimiento ciudadano para la contienda electoral.

David Luna confirmó que superó el umbral de firmas para ser candidato a la Presidencia, pero no parará

El precandidato presidencial David Luna anunció con entusiasmo que ha superado el umbral de firmas necesarias para inscribir formalmente su candidatura a la Presidencia de la República. El anuncio, realizado a través de sus redes sociales, confirma el éxito de su recolección de apoyos ciudadanos.

Luna informó que su campaña ha logrado verificar un total de 720.000 firmas, una cifra que excede el requisito legal y que el precandidato atribuyó al esfuerzo colectivo de sus seguidores. «Tengo el corazón hinchado de alegría y gratitud. Gracias, gracias y mil gracias a todos los que nos han ayudado con su firma y están haciendo esto posible!!!», escribió.

La superación de este umbral es un paso crucial que le otorga a David Luna la autonomía para presentarse a la contienda electoral. El mensaje del precandidato concluyó con un tono de desafío y optimismo de cara a la campaña oficial: «Esto apenas comienza.»

Este logro posiciona a Luna como una de las figuras que entrará de lleno en la carrera por la Casa de Nariño, respaldado por una base de firmas que valida su movimiento ciudadano.

