Resumen: El precandidato presidencial David Luna celebró el Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado, calificándolo de homenaje a la democracia. Luna aprovechó el contexto para anunciar una próxima serie documental que revelará supuestas conexiones entre el régimen de Maduro, el narcotráfico y sectores del gobierno colombiano, reiterando su crítica a la complacencia con la dictadura.

David Luna celebró el nobel de paz de María Corina Machado y anunció documental sobre la tiranía de Maduro

El precandidato presidencial David Luna utilizó el anuncio del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado para lanzar un mensaje contundente sobre la democracia en Latinoamérica y arremeter contra el régimen de Nicolás Maduro. Luna, quien se ha caracterizado por su sintonía con la causa venezolana, felicitó a Machado y aprovechó el contexto para anunciar una próxima serie documental que promete generar gran controversia.

A través de sus redes sociales, Luna calificó el galardón como un «homenaje a la democracia, las instituciones y la valentía» de quienes se enfrentan al populismo y al autoritarismo. «Es también un recordatorio para nuestro país: los caminos de la dictadura, la corrupción y el narcotráfico siempre terminan siendo derrotados y condenados,» sentenció.

Documental y Cuestionamiento al Gobierno Petro

El precandidato confirmó que en los próximos días lanzará una serie documental que revelará las supuestas conexiones entre Nicolás Maduro, el narcotráfico, las disidencias de las FARC y sectores del gobierno colombiano. Esta iniciativa surge después de que Luna cuestionara con firmeza al presidente Gustavo Petro, preguntándole si seguirá siendo «complaciente con un régimen señalado por narcotráfico y violaciones a los derechos humanos».

Luna, quien anteriormente ya había vaticinado la caída del régimen de Maduro y había exhibido el afiche de «Se busca» emitido por Estados Unidos, compartió un extracto inédito de una conversación que sostuvo con Machado cuando él era senador.

«Su premio no solo honra la lucha del pueblo venezolano, sino que inspira a millones de latinoamericanos que creemos en la libertad, en el Estado de Derecho y en el poder de las ideas por encima de la imposición,» concluyó Luna, reforzando la postura de su campaña.