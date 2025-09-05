David González, nuevo técnico del América de Cali

Resumen: Tras la salida de Gabriel Raimondi, el América de Cali está a punto de nombrar a David González como su nuevo entrenador. Aunque aún falta la confirmación oficial del club, la noticia ha sido reportada por diversas fuentes, incluyendo al máximo accionista del equipo, Tulio Gómez. La institución descartó a otros candidatos, como Juan Cruz Real, debido a la oposición de los hinchas. González, ex técnico de Millonarios, no podrá dirigir desde el banquillo este semestre por las reglas de la Liga BetPlay, pero esto no parece ser un problema para el club, que ya está prácticamente eliminado del torneo y solo se enfoca en la Copa BetPlay.
A falta de la confirmación del América de Cali, es prácticamente un hecho que el nuevo técnico será David González.
El cuadro escarlata, que se quedó sin técnico recientemente tras el acuerdo entre la institución y Gabriel Raimondi, tenía varios nombres en carpeta.
Entre los que sonaron estaba el estratega Juan Cruz Real, quien, tras la oposición de los hinchas del diablo rojo, pese a que les dio título, la institución lo descartó.
Ya sin el excampeón escarlata en la baraja, quien más fuerza tomó fue el técnico antioqueño, ex DIM y recientemente despedido de Millonarios, David González.
De acuerdo con lo revelado por Diego Rueda en el programa el Vbar de Caracol Radio, el máximo accionista de la mecha, Tulio Gómez, confirmó que el estratega llegará el fin de semana a Cali.
González no podrá dirigir en este semestre desde la raya, debido a su participación como estratega con Millonarios.
La situación parece no incomodar a la mecha que, dicho sea de paso, ya está prácticamente eliminado de la Liga BetPlay.
Los diablos rojos, por ahora, solo tendrán la oportunidad de disputar título de la Copa BetPlay que les otorgaría tiquete a la Sudamericana.
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.