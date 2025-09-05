Minuto30
  David González, nuevo técnico del América de Cali

    Solo falta el comunicado, pero es un hecho que David González será el nuevo técnico de América de Cali. Foto: Millonarios
    A falta de la confirmación del América de Cali, es prácticamente un hecho que el nuevo técnico será David González.

    El cuadro escarlata, que se quedó sin técnico recientemente tras el acuerdo entre la institución y Gabriel Raimondi, tenía varios nombres en carpeta.

    Entre los que sonaron estaba el estratega Juan Cruz Real, quien, tras la oposición de los hinchas del diablo rojo, pese a que les dio título, la institución lo descartó.

    Ya sin el excampeón escarlata en la baraja, quien más fuerza tomó fue el técnico antioqueño, ex DIM y recientemente despedido de Millonarios, David González.

    De acuerdo con lo revelado por Diego Rueda en el programa el Vbar de Caracol Radio, el máximo accionista de la mecha, Tulio Gómez, confirmó que el estratega llegará el fin de semana a Cali.

    González no podrá dirigir en este semestre desde la raya, debido a su participación como estratega con Millonarios.

    La situación parece no incomodar a la mecha que, dicho sea de paso, ya está prácticamente eliminado de la Liga BetPlay.

    Los diablos rojos, por ahora, solo tendrán la oportunidad de disputar título de la Copa BetPlay que les otorgaría tiquete a la Sudamericana.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

