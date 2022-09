Hace unas horas se conoció que el exfutbolista David Beckham hace parte de la larga cola para observar la capilla ardiente de la reina Isabel II que se encuentra en Londres.

El inglés, quien es amigo de la familia real y que asistió a la boda de Enrique y Meghan en el año 2018, se ha unido a los miles de ciudadanos presentes en la fila que recorre la orilla del río Támesis y que da ingreso a estar por unos segundos cerca al féretro de la reina, que se encuentra en el Hall de Westminster.

Conforme a la información de los medios británicos, Beckham ha estado aproximadamente unas doce horas en la cola, que alcanza ya más de ocho kilómetros.

Luciendo un traje negro y una gorra, la estrella de la selección inglesa ha compartido “donuts”, «sandwiches» y «sorbete de limón» con el resto de personas que hacen fila.

Cabe mencionar que el normal avance de la cola se ha visto interrumpido por las personas que al percatarse que ahí está Beckham, se han tomado fotos con el exjugador.

David Beckham no ha sido el único famoso en unirse a la fila en estos días, la exprimera ministra Theresa May también hizo parte de las primeras en ofrecer sus respetos a la reina luego de esperar su turno como los demás asistentes.

David Beckham telling us what it’s been like waiting 12 hours to pay his respects to Queen Elizabeth II ⁦@BBCPolitics⁩ ⁦@BBCNews⁩ pic.twitter.com/EXkmEx0S3s

— Vicki Young (@BBCVickiYoung) September 16, 2022