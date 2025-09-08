Con una notable remontada, el piloto colombiano David Alonso aseguró la octava posición en el Gran Premio de Cataluña de Moto2.

A pesar de haber partido desde la casilla 25, logró escalar 17 puestos para cruzar la meta a tan solo 8.790 segundos de su compañero de equipo y ganador de la carrera, Daniel Holgado.

El fin de semana comenzó con desafíos para Alonso. Tras liderar la Q1 con un tiempo de 01:41.965, una sanción de nueve posiciones en la parrilla por rodar lento en la clasificación lo relegó al lugar 25 para la carrera principal.

Sin embargo, el piloto del Aspar Team mostró su temple y habilidad. A lo largo de los 21 giros, supo encontrar su ritmo para avanzar. «Me divertí adelantando a tanta gente», expresó Alonso.

De último a octavo: La increíble hazaña de David Alonso que enciende el asfalto catalán

«Salíamos desde detrás y la salida no fue la mejor… pero encontré espacios para ir escapando de ese caos».

El podio lo completaron el británico Jake Dixon y el español Daniel Muñoz, segundo y tercero respectivamente.

La victoria de Holgado en Cataluña, sumada a la de Alonso en Hungría, marca un hito para el Aspar Team, que no lograba dos triunfos consecutivos en la categoría intermedia desde 2003.

Con este resultado, Alonso se ubica en el puesto 14 de la clasificación general del campeonato con 76 puntos.

La próxima parada del Moto2 será del 12 al 14 de septiembre en el Gran Premio de San Marino.

