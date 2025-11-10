Minuto30
  David Alonso logra un histórico tercer podio consecutivo en Moto2

    David Alonso logra su tercer podio consecutivo en Moto2 en Portugal, consolidándose como la revelación colombiana antes del cierre del campeonato. Foto: Aspar Team
    Resumen: El piloto colombiano David Alonso continuó su racha de éxitos al conseguir un tercer puesto en el Gran Premio de Portugal de Moto2 el 9 de noviembre, sumando su tercer podio consecutivo y el quinto en su temporada de debut, consolidándose como una de las revelaciones del campeonato. Tras clasificar décimo, Alonso realizó una gran carrera, remontando hasta la tercera posición y acercándose a los líderes en una emocionante última vuelta, demostrando su adaptabilidad y gestión en pista; este resultado lo afianza en la séptima casilla de la general y como el segundo mejor 'rookie' de la categoría antes de la última carrera en Valencia.

    Luego de sus destacadas actuaciones en Australia y Malasia, el piloto colombiano David Alonso aseguró este domingo 9 de noviembre un nuevo hito al finalizar en el tercer lugar en el Gran Premio de Portugal.

    Con este resultado, Alonso registra su tercer podio consecutivo y el quinto en su temporada debut en la categoría Moto2, antesala del prestigioso MotoGP. Su consistente desempeño lo consolida como una de las revelaciones del campeonato.

    El fin de semana en Portimão comenzó de manera prometedora para el representante nacional, logrando la clasificación directa a la ‘Q2’ el viernes.

    A pesar de que el segundo entrenamiento libre se vio afectado por las condiciones mixtas de la pista, el colombiano demostró su adaptabilidad.

    Foto: Aspar Team

     

    En la ‘Qualy 2’, el viento condicionó la conducción de Alonso, pero consiguió un tiempo de 01:41.603, lo que le valió la décima posición en la parrilla de salida, a cuatro décimas de la pole position obtenida por el brasileño Diogo Moreira (01:41.168).

    La carrera principal del domingo vio a Alonso ejecutar una excelente salida, ubicándose rápidamente en el grupo delantero.

    Su ascenso a las primeras posiciones lo situó tercero, manteniendo a raya la diferencia con los líderes.

    Con el transcurso de los giros, el piloto se sintió cada vez más cómodo, logrando reducir una desventaja de dos segundos a solo siete décimas. Esta gestión de carrera culminó con una vibrante última vuelta.

    Foto: Aspar Team

    En un final de carrera memorable, Alonso estuvo cerca de arrebatar la segunda posición al neerlandés Collin Veijer, pero finalmente cruzó la meta en el tercer puesto con una diferencia de +0.492 respecto al ganador Moreira (35:40.573).

    Tras la carrera, el piloto expresó al Aspar Team su satisfacción: “Tenemos que ver de dónde venimos, de estar luchando con el coche de seguridad en la primera carrera en Tailandia a sumar ahora tres podios seguidos. Nos falta un poco todavía, pero el trabajo está siendo muy bueno y el equipo se merece estos resultados».

    Con su quinto podio de la temporada, David Alonso se afianza en la séptima casilla de la general con 153 unidades, posicionándose como el segundo mejor ‘rookie’ de la categoría.

    Foto: Aspar Team

    El campeonato se encamina a su cierre con el Gran Premio de Valencia, que se disputará del viernes 14 al domingo 16 de noviembre. En esta última cita, el circuito Ricardo Tormo será testigo del desenlace del título entre Diogo Moreira, líder con 281 puntos, y el español Manuel González, con 257.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

