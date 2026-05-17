David Alonso sumó puntos y terminó sexto en el emocionante Gran Premio de Cataluña de Moto2

La acción sobre las dos ruedas no se detiene. Este domingo 17 de mayo se corrió el Gran Premio de Cataluña, válido por la sexta carrera de la temporada 2026 del campeonato mundial de Moto2. El piloto colombiano David Alonso firmó una presentación sólida al cruzar la meta en la sexta posición, manteniéndose en la pelea por los puntos importantes del certamen.

La jornada en el circuito catalán estuvo marcada por la estrategia, la velocidad y un final de infarto que dejó como gran ganador al actual líder de la categoría.

El duelo por la victoria: González le arrebató el triunfo a Vietti

La carrera estuvo dominada en su gran mayoría por el ritmo imponente del italiano Celestino Vietti, quien parecía tener el triunfo en el bolsillo. Sin embargo, el español Manuel González demostró por qué es el líder actual de la categoría y, con una gran maniobra, se llevó la victoria en los metros finales.

Vietti se tuvo que conformar con el segundo escalón del podio, seguido por el español Izan Guevara, quien cerró el trío de punta tras una gran actuación.

El final de la carrera nos regaló además una curiosa y aplaudida imagen de compañerismo: el cuarto clasificado, Iván Ortolá, tuvo que ayudar a Guevara a llegar hasta la calle de talleres (pit lane) empujando su moto, luego de que el tercer lugar se quedara sin gasolina tras cruzar la bandera a cuadros.

🏁 Así quedó el Top 10 en Cataluña

El colombiano David Alonso batalló en el segundo pelotón a lo largo de la competencia y logró asegurar un valioso sexto lugar, justo por detrás de Daniel Holgado.

Esta fue la clasificación de los diez mejores de la sexta carrera de la temporada:

1. Manuel González (España) – Ganador

2. Celestino Vietti (Italia)

3. Izan Guevara (España)

4. Iván Ortolá (España)

5. Daniel Holgado (España)

6. David Alonso (Colombia)

7. Filip Salac (República Checa)

8. Alonso López (España)

9. Luca Lunetta (Italia)

10. Senna Agius (Australia)