Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    David Alonso roza el podio en un caótico GP de Brasil: Resiliencia y velocidad en Moto2

    Poco antes de iniciar la ronda clasificatoria el pavimento de la pista se hundió, debiendo aplazarse para este domingo la jornada completa

    Publicado por: SoloDuque

    Foto tomada de Instagram de David Alonso
    Foto tomada de Instagram de David Alonso
    David Alonso roza el podio en un caótico GP de Brasil: Resiliencia y velocidad en Moto2

    Resumen: Lo que hace más relevante este quinto lugar es el trasfondo personal de Alonso. El piloto colombiano venía de enfrentar lo que él mismo calificó como el peor accidente de su carrera

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Gran Premio de Brasil de Moto2 quedará grabado en la memoria de los aficionados no solo por la velocidad, sino por la incertidumbre. En medio de un cronograma alterado por fallas estructurales en el circuito, el colombiano David Alonso demostró por qué es una de las realidades más sólidas del motociclismo mundial, logrando un valioso quinto puesto tras una jornada de máxima exigencia física y mental.

    Un domingo de locura: Clasificación y carrera en tiempo récord

    El fin de semana en territorio brasileño fue, por decir lo menos, atípico. El sábado, la actividad se detuvo abruptamente debido al hundimiento de un sector de la pista, un socavón que obligó a reparaciones de emergencia y a una reprogramación total del evento.

    Esto forzó a que la categoría intermedia realizara su sesión de clasificación (qualy) el domingo por la mañana. Bajo una presión sin precedentes, los pilotos salieron a buscar sus posiciones en la grilla apenas tres horas antes del inicio de la carrera.

    En este escenario de “berenjenal” logístico, Alonso sacó su casta de candidato:

    Clasificación: Segundo lugar, compartiendo la primera fila con su compañero de equipo y poleman, Daniel Holgado.

    Resultado Final: Quinto puesto en la segunda fecha del Mundial.

    El factor psicológico: Superando el “peor accidente”

    Lo que hace más relevante este quinto lugar es el trasfondo personal de Alonso. El piloto colombiano venía de enfrentar lo que él mismo calificó como el peor accidente de su carrera. Correr al límite apenas unos días después de un golpe de tal magnitud, y hacerlo en una pista que presentaba dudas sobre su firmeza, habla de una madurez deportiva excepcional.

    Aunque el objetivo inicial era el podio —una posibilidad real dado su ritmo en las prácticas—, los puntos sumados en Brasil son fundamentales para mantenerse en la parte alta de la clasificación general del Mundial de Moto2.

    ¿Por qué no llegó el podio?

    La clave estuvo en el desgaste. El hecho de tener que clasificar y correr con tan poco tiempo de recuperación afectó la gestión de neumáticos de varios pilotos. Alonso, al largar segundo, estuvo en la pelea frontal desde el semáforo en verde, pero el esfuerzo de mantener el ritmo tras el “atracón” de actividad dominical pasó factura en las últimas vueltas.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.