Resumen: Lo que hace más relevante este quinto lugar es el trasfondo personal de Alonso. El piloto colombiano venía de enfrentar lo que él mismo calificó como el peor accidente de su carrera

David Alonso roza el podio en un caótico GP de Brasil: Resiliencia y velocidad en Moto2

El Gran Premio de Brasil de Moto2 quedará grabado en la memoria de los aficionados no solo por la velocidad, sino por la incertidumbre. En medio de un cronograma alterado por fallas estructurales en el circuito, el colombiano David Alonso demostró por qué es una de las realidades más sólidas del motociclismo mundial, logrando un valioso quinto puesto tras una jornada de máxima exigencia física y mental.

Un domingo de locura: Clasificación y carrera en tiempo récord

El fin de semana en territorio brasileño fue, por decir lo menos, atípico. El sábado, la actividad se detuvo abruptamente debido al hundimiento de un sector de la pista, un socavón que obligó a reparaciones de emergencia y a una reprogramación total del evento.

Esto forzó a que la categoría intermedia realizara su sesión de clasificación (qualy) el domingo por la mañana. Bajo una presión sin precedentes, los pilotos salieron a buscar sus posiciones en la grilla apenas tres horas antes del inicio de la carrera.

En este escenario de “berenjenal” logístico, Alonso sacó su casta de candidato:

Clasificación: Segundo lugar, compartiendo la primera fila con su compañero de equipo y poleman, Daniel Holgado.

Resultado Final: Quinto puesto en la segunda fecha del Mundial.

El factor psicológico: Superando el “peor accidente”

Lo que hace más relevante este quinto lugar es el trasfondo personal de Alonso. El piloto colombiano venía de enfrentar lo que él mismo calificó como el peor accidente de su carrera. Correr al límite apenas unos días después de un golpe de tal magnitud, y hacerlo en una pista que presentaba dudas sobre su firmeza, habla de una madurez deportiva excepcional.

Aunque el objetivo inicial era el podio —una posibilidad real dado su ritmo en las prácticas—, los puntos sumados en Brasil son fundamentales para mantenerse en la parte alta de la clasificación general del Mundial de Moto2.

¿Por qué no llegó el podio?

La clave estuvo en el desgaste. El hecho de tener que clasificar y correr con tan poco tiempo de recuperación afectó la gestión de neumáticos de varios pilotos. Alonso, al largar segundo, estuvo en la pelea frontal desde el semáforo en verde, pero el esfuerzo de mantener el ritmo tras el “atracón” de actividad dominical pasó factura en las últimas vueltas.