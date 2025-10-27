El piloto colombiano David Alonso ha demostrado una vez más su excelente momento de forma al conseguir un impresionante segundo lugar en el Gran Premio de Malasia de Moto2, celebrado en el Circuito Internacional de Sepang.

Este resultado marca su segundo podio consecutivo de la temporada y lo consolida en la octava casilla de la clasificación general con 137 puntos.

El fin de semana comenzó con buenas sensaciones para Alonso, quien se ubicó en la quinta posición en la segunda práctica libre.

Posteriormente, en la ‘Qualy 2’, el colombiano aseguró el sexto puesto de salida con un tiempo de 02:03.586, quedando a escasas décimas de la segunda y tercera plaza.

La jornada de carrera se vio marcada por un inusual cambio de horario, disputándose la prueba de Moto2 después de MotoGP.

Esta modificación sometió a los pilotos de la categoría intermedia a temperaturas aún más elevadas, afectando la adherencia de los neumáticos y exigiendo la máxima concentración.

Además, la carrera original de 17 vueltas tuvo que ser detenida por una caída en el primer giro, lo que obligó a una nueva salida y a la reducción de la prueba a solo 11 emocionantes vueltas.

Centrado y con una gran determinación, David Alonso realizó una excelente re-salida, alcanzando rápidamente las posiciones de cabeza.

A falta de cuatro vueltas para el final, el colombiano ejecutó un magistral adelantamiento sobre su compañero de equipo, Daniel Holgado, para escalar a la segunda posición.

¡David Alonso vuelve a brillar en Malasia! Segundo podio consecutivo en Moto2

El británico Jake Dixon, que se hizo con la victoria (23:05.269), mantuvo una distancia considerable con Alonso, quien cruzó la meta a +2.035, asegurando un valioso segundo puesto. El podio fue completado por el belga Barry Baltus (+2.745).

Tras la carrera, David Alonso, del Aspar Team, se mostró satisfecho con el resultado y, sobre todo, aliviado por la seguridad de sus compañeros.

“Fue una carrera en la que lo más importante era terminar todos sanos y salvos,” comentó David.

Al mismo tiempo, agregó que “estuve muy activo en las primeras vueltas y traté de pilotar tranquilo, aunque era complicado por el calor. Tuve varios sustos, pero no me guardé nada porque eran solo once vueltas.”

Con este nuevo podio, David Alonso se mantiene firme en la octava posición de la general con 137 unidades.

La clasificación está ahora liderada por el brasileño Diogo Moreira (256 puntos), seguido por el español Manuel González (247) y Barry Baltus (221).

La penúltima y decisiva parada del campeonato Moto2 se llevará a cabo del 7 al 9 de noviembre en el espectacular Autódromo Internacional do Algarve, en Portugal, donde se disputarán 21 vueltas de intensa competencia.

Más noticias de Deporte