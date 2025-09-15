El piloto colombiano David Alonso logró una destacada octava posición en el Gran Premio de San Marino de Moto2, disputado el pasado domingo 14 de septiembre en el Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Con este resultado, el colombiano se mantiene en el puesto 12 de la clasificación general del campeonato, sumando un total de 84 puntos.

Alonso inició el fin de semana de la decimosexta parada del campeonato con resultados discretos en las primeras prácticas libres, ocupando la posición 18 y luego la 13.

Sin embargo, su desempeño mejoró notablemente en la segunda práctica, donde escaló hasta el puesto 12 con un tiempo de 1:35.173.

Las buenas sensaciones continuaron en la Q2, donde consiguió el puesto 11 en la parrilla de salida, a solo tres décimas de su compañero de equipo, Daniel Holgado, quien se llevó la pole con un nuevo récord del circuito de 1:34.216.

A pesar de partir desde la undécima posición, Alonso demostró su habilidad y determinación en la carrera.

David Alonso deslumbra en Misano con un ascenso épico y un octavo lugar de infarto

Aunque tuvo algunas dificultades para adelantar en los primeros giros, se sintió más cómodo en el segundo tramo de la competencia, lo que le permitió remontar posiciones y cruzar la meta en un sólido octavo lugar.

Al final, Alonso terminó a +10.446 del ganador, el italiano Celestino Vietti, quien se llevó la victoria con un tiempo de 35:03.863.

El podio lo completaron el belga Barry Baltus (+0.747) y el español Daniel Holgado (+3.911).

«Tuve que empezar la carrera un poco atrasado y fue complicado adelantar. Me costó llegar a los puntos de adelantamiento pegado al de delante y he hecho un poco de tapón, así que estuve muchas vueltas rodando detrás de otros pilotos.”, indicó Alonso.

Con los puntos sumados en Misano, David Alonso se consolida en la duodécima posición del campeonato con 84 unidades, en una tabla liderada por el español Manuel González (227), seguido por el brasileño Diogo Moreira (188) y el también español Arón Canet (188).

La próxima parada del campeonato será el Gran Premio de Japón, que se disputará del 26 al 28 de septiembre en el circuito de Twin Ring Motegi y que marcará el inicio de la gira asiática de la categoría.

