David Alonso, líder de Moto3 tras conseguir su quinta victoria

El piloto colombiano del CFMOTO Valresa Aspar Team, David Alonso, logró su tercer triunfo consecutivo y tiene 37 puntos de ventaja al frente del Mundial de Moto3.

Con ésta, Alonso ha sumado su quinta victoria de la temporada en el Gran Premio de Italia. En el Autódromo Internacional del Mugello, era el claro favorito y “no ha defraudado”, escribió su propio equipo.

Sobre su jornada, el equipo destacó que Alonso logró hacer una gran salida y ha mantenido la primera posición en las primeras vueltas.

Sin embargo, transcurridos los cuatro primeros giros, la caída de Filippo Farioli y Xabi Zurutuza obligó a sacar bandera roja.

La prueba se reanudó con solo once vueltas por delante. El piloto del CFMOTO Valresa Aspar Team volvió a salir desde la primera posición, pero sus rivales no se lo pusieron fácil.

Hasta seis pilotos formaron el grupo de cabeza y se intercambiaron las primeras plazas, entre ellos, Collin Veijer, Ryusei Yamanaka, Taiyo Furusato, David Muñoz e Iván Ortolá.

A falta de cuatro vueltas para el final, Alonso cogió la cabeza de carrera y no la soltó. El colombiano fue capaz de abrir hueco al frente en un trazado en el que tradicionalmente las carreras se han disputado en grupo hasta el final.

De acuerdo con el relato del equipo colombiano, Veijer mostró un gran ritmo en los últimos giros y se acercó,pero no logró arrebatarle la carrera.

Alonso cruzó la línea de meta con 132 milésimas sobre Veijer. El tercero fue Yamanaka, a más de una décima.

Las cuentas de David Alonso, Líder de Moto3

Con esta victoria, Alonso amplió su ventaja al frente del Mundial hasta los 37 puntos, en una carrera en la que su máximo rival, Dani Holgado, solo pudo ser decimocuarto tras tener que completar una sanción.

El CFMOTO Valresa Aspar Team,s e mostró orgulloso además por liderar el Mundial de equipos con 30 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado.

Al término de la carrera, David Alonso indicó que “tratamos de fijarnos solo en nosotros y hacer nuestro propio camino”.

El corredor agregó que “hemos trabajado mucho en no pensar en los de atrás cuando lidero, centrarme en mis trazadas y sacar mi 90%, dejando siempre un poco de margen”.

“Hoy me he inspirado en Jorge Martín, he visto que se podía romper el grupo y ganar saliendo primero de la última curva”, agregó el corredor.

