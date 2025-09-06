David Alonso, a remar en el Gran Premio de Cataluña: el piloto colombiano tendrá que pelear por una plaza en la Q2

Resumen: El piloto colombiano de Moto3, David Alonso, enfrentará la Q1 en el Gran Premio de Cataluña tras un complicado inicio de fin de semana. A pesar de haber terminado en la decimocuarta posición en la sesión de la mañana, su tiempo de la tarde lo relegó al vigésimo tercer lugar. Alonso, quien compite para el equipo CFMOTO Impulse Aspar, reconoció que la pista no se adapta a su estilo de pilotaje, lo que le generó incomodidad durante la jornada. Sin embargo, se mantiene optimista y espera superar la Q1 y luchar por una buena posición en la parrilla de salida.
El piloto colombiano David Alonso tendrá que pasar por la Q1 en el Gran Premio de Cataluña.
Esto después de un difícil arranque de fin de semana en el que ha finalizado en la vigésimo tercera posición en la jornada de entrenamientos.
En la sesión de la mañana, Alonso se había ubicado en el decimocuarto lugar, pero en la tarde su tiempo de 1:43.020 lo relegó más aún.
El piloto del equipo CFMOTO Impulse Aspar Team admitió que la pista no se adapta a su estilo de pilotaje, lo que le ha generado incomodidad durante la jornada.
Alonso expresó su optimismo de cara a la clasificación de mañana. «Es una pista que no es de mi estilo y me ha costado», afirmó el colombiano.
Asimismo, agregó que «tengo que cambiar mi forma de pilotar aquí. Seguramente, ir detrás de alguien mañana para ver sus líneas nos ayudará también».
Alonso confía en superar la Q1 y así poder luchar por una buena posición de salida en la carrera de este domingo.
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.