El piloto colombiano David Alonso tendrá que pasar por la Q1 en el Gran Premio de Cataluña.

Esto después de un difícil arranque de fin de semana en el que ha finalizado en la vigésimo tercera posición en la jornada de entrenamientos.

En la sesión de la mañana, Alonso se había ubicado en el decimocuarto lugar, pero en la tarde su tiempo de 1:43.020 lo relegó más aún.

El piloto del equipo CFMOTO Impulse Aspar Team admitió que la pista no se adapta a su estilo de pilotaje, lo que le ha generado incomodidad durante la jornada.

David Alonso, a remar en el Gran Premio de Cataluña: el piloto colombiano tendrá que pelear por una plaza en la Q2

Alonso expresó su optimismo de cara a la clasificación de mañana. «Es una pista que no es de mi estilo y me ha costado», afirmó el colombiano.

Asimismo, agregó que «tengo que cambiar mi forma de pilotar aquí. Seguramente, ir detrás de alguien mañana para ver sus líneas nos ayudará también».

Alonso confía en superar la Q1 y así poder luchar por una buena posición de salida en la carrera de este domingo.

Más noticias de Deporte