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    David Alejandro Vásquez desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 21 de agosto

    Publicado por: Juan Manuel

    DAVID ALEJANDRO VASQUEZ AGUDELO
    David Alejandro Vásquez desapareció en Medellín

    Resumen: David Alejandro Vásquez Agudelo, de 33 años, es un hombre de nacionalidad colombiana, cuya identidad de género corresponde a hombre.

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    David Alejandro Vásquez Agudelo, de 33 años, es un hombre de nacionalidad colombiana, cuya identidad de género corresponde a hombre.

    Como señal particular para facilitar su identificación, presenta un tatuaje a lo largo del antebrazo derecho. Esta característica puede ser relevante para su reconocimiento y para la búsqueda de información relacionada con su paradero.

    David Alejandro Vásquez Agudelo fue reportado como desaparecido en Medellín el 21 de agosto de 2026. Se solicita tener presente sus características físicas y la señal particular descrita para contribuir a su identificación y localización.

    3 BOLETIN DAVID ALEJANDRO VASQUEZ AGUDELO

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes

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