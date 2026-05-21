David Alejandro Cardona desapareció en Medellín

Resumen: David Alejandro Cardona Osorio, joven colombiano de 21 años, de sexo masculino e identidad de género hombre, fue reportado como desaparecido el 16 de mayo de 2026 en el sector de Aranjuez. Al momento de su desaparición, vestía una camiseta negra con logo Gucci, jean negro y tenis negros.

David Alejandro Cardona Osorio, joven colombiano de 21 años, de sexo masculino e identidad de género hombre, fue reportado como desaparecido el 16 de mayo de 2026 en el sector de Aranjuez. Al momento de su desaparición, vestía una camiseta negra con logo Gucci, jean negro y tenis negros.

Entre sus características físicas y señales particulares se destacan varios tatuajes y procedimientos médicos visibles. Tiene un tatuaje de una brújula y lobos en el brazo izquierdo, además del nombre “Alexandra” tatuado en el brazo derecho. También presenta una platina en el lado izquierdo de la cara y otra en el fémur izquierdo.

Las autoridades y familiares solicitan apoyo de la comunidad para obtener cualquier información que permita establecer su paradero. Cualquier dato relevante sobre David Alejandro Cardona Osorio puede ser fundamental para contribuir a su pronta ubicación.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes