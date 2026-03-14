¡Datos a salvo! Robo de computadores en escrutinios de Suba no afectó el conteo de votos dice la Procuraduría

Resumen: La Procuraduría General de la Nación se pronuncia frente a los hechos ocurridos en la Comisión Escrutadora 11.24 de la Localidad de Suba, donde fue hurtado un equipo asignado a la comisión escrutadora y dos equipos personales de los jueces de la República

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La Procuraduría General de la Nación se pronuncia frente a los hechos ocurridos en la Comisión Escrutadora 11.24 de la Localidad de Suba, donde fue hurtado un equipo asignado a la comisión escrutadora y dos equipos personales de los jueces de la República, y se informa a la ciudadanía que, desde el punto de vista técnico, la integridad, conservación y disponibilidad de la información escrutada no se encuentra comprometida.

Lo anterior, en razón a que la información administrada en el sistema se encuentra protegida mediante mecanismos de cifrado y algoritmos de alta seguridad, que impiden su acceso, alteración o uso no autorizado. Asimismo, al cierre de cada sesión se genera de manera automática un respaldo encriptado, el cual es almacenado de forma segura para ser utilizado en escenarios de contingencia.

Gracias a este esquema de seguridad y continuidad operativa, la información puede ser restaurada en un nuevo equipo sin pérdida de datos, permitiendo la reanudación de la audiencia una vez se verifique, por parte de la comisión escrutadora y de los testigos acreditados, la correspondencia de la información ya escrutada.

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No está de más señalar que, a cada representante de los partidos políticos en la contienda electoral les fue entregado un CD con la copia de seguridad de lo escrutado hasta las 12:25 del mediodía, hora en la que se generó la última copia de seguridad de cierre por receso.

En consecuencia, se transmite un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía: el incidente presentado no afecta la validez, trazabilidad ni continuidad del proceso escrutal, el cual cuenta con medidas técnicas y procedimentales que garantizan su seguridad y recuperación.​