Resumen: Mientras el relato del presidente Petro sostiene que exportar encarece la carne interna, los datos de Fedegán demuestran que en 2024 se exportaron 240.000 animales en pie y el precio interno de la carne apenas subió un 0,7%.

¡Dato mata relato!: Lafaurie frena en seco a Petro y le demuestra con cifras que prohibir exportaciones no bajará el precio de la carne

Minuto30.com .- A través de su cuenta de X (antes Twitter), José Félix Lafaurie, presidente de Fedagan rompió su costumbre de no contestarle directamente al presidente Petro, las afirmaciones hechas por el presidente.

Esta vez, el dirigente gremial decidió “desmontar, con datos, cada una de sus afirmaciones”, asegurando que la intención del Jefe de Estado de restringir las exportaciones ganaderas sería un error histórico que arruinaría la cadena productiva sin beneficiar al consumidor final.

Lafaurie le recordó a Petro su formación como economista, señalando que la verdadera causa del alto costo de la carne para las familias colombianas no está en las exportaciones, sino en la especulación de los intermediarios.

“Matemática básica y política electoral”

El presidente de Fedegán desmintió que Colombia esté exportando la carne que le falta a los ciudadanos. Según sus cifras, el país exporta cortes finos, de alto valor internacional, que representan una fracción mínima de la producción, permitiendo que el resto de la res se comercialice a nivel nacional para los estratos medios y populares.

“Usted lo que está haciendo es política electoral, presidente… Lo que exportamos es relativamente muy poco, solo 34.000 toneladas al año. Si faltara carne, estaríamos importando, y no es así”, sentenció Lafaurie.

El choque de narrativas: Mitos vs. Datos3>

Para ilustrar su punto y evidenciar un claro choque de narrativas entre suposiciones y cifras reales, Lafaurie presentó un balance técnico que desmiente las aseveraciones del Gobierno Nacional.

Mientras el relato del presidente Petro sostiene que exportar encarece la carne interna, los datos de Fedegán demuestran que en 2024 se exportaron 240.000 animales en pie y el precio interno de la carne apenas subió un 0,7%.

Asimismo, frente al argumento oficial de una supuesta escasez de carne para el pueblo, el líder gremial aclaró que el sacrificio creció un 7% en 2025 y se mantiene estable, lo que comprueba que la situación responde a un tema de demanda y no de desabastecimiento.

En cuanto a la acusación de que se están exportando las hembras, Lafaurie precisó que de 230.000 animales comercializados en el exterior, solo 6.217 fueron hembras, enviadas a Venezuela precisamente a través de la zona binacional creada por la actual administración.

Finalmente, desestimó por completo la premisa de que restringir las exportaciones bajará los precios, recordando que este modelo ya fracasó en Argentina en 2021, cuando la prohibición de exportar provocó, por el contrario, que el valor del novillo se disparara en más de un 70%.

¿Quién se queda con la plata de los colombianos?

Uno de los puntos más críticos de la respuesta de Lafaurie fue el llamado de atención sobre la cadena de comercialización. El líder ganadero invitó al presidente Petro a fijar su mirada en los intermediarios y comercializadores informales, a quienes acusa de inflar los precios al consumidor final aprovechándose de los anuncios presidenciales.

“Mientras que en Brasil el ganadero percibe cerca del 68% del total de lo que paga el consumidor final, en Colombia no alcanzamos el 50%. ¿Quién se queda con el otro 50%? Esa debería ser una buena pregunta”, cuestionó de manera directa.

El valor de mercados como el de China

Finalmente, Lafaurie defendió la apertura del mercado chino, calificándolo como un gran logro que dinamiza la economía rural, especialmente para los pequeños productores que logran vender sus reses a mejores precios en el exterior, introduciendo dólares a la economía nacional.

Restringir el comercio exterior, según Fedegán, sería retroceder y golpear a uno de los sectores más estables del agro colombiano.

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