Darren Shaw desapareció en Medellín

Resumen: Darren Shaw, de 37 años de edad, de sexo masculino y de nacionalidad inglesa, se encuentra reportado como desaparecido desde agosto de 2026 en Medellín.
Darren Shaw, de 37 años de edad, de sexo masculino, identidad de género hombre y de nacionalidad inglesa, se encuentra reportado como desaparecido desde agosto de 2026 en Medellín.
Si usted lo ha visto o tiene información sobre su paradero, puede comunicarse con la Sección de Policía Judicial – CTI Medellín, Grupo de Desaparecidos, Carrera 64 C N. 67-300, Bloque H, Piso 1, teléfono 604 5903108 extensiones 41665, 41709 y 41825, o al celular 318 532 4129.
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