Resumen: Danzamed 2025 Medellín celebrará sus 9 ediciones del 18 al 23 de noviembre con la participación de cinco países (Francia, Brasil, Alemania). Evento gratuito en diversos escenarios.

¡Medellín baila! Danzamed 2025 se toma la ciudad con 30 eventos y con cinco compañías internacionales

Medellín se prepara para convertirse, una vez más, en el epicentro de la danza internacional. Recientemente, la Alcaldía presentó la novena edición de Danzamed, un encuentro que este año conmemora los 20 años de la Red de Danza de la ciudad y se realizará del martes 18 al domingo 23 de noviembre.

Durante seis días, el festival ofrecerá más de 30 actividades con la participación de más de 300 bailarines, con una inversión de la administración que supera los mil millones de pesos.

El secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, destacó la importancia de las expresiones dancísticas para la ciudad y el calibre de los invitados internacionales. “Este evento celebra las expresiones dancísticas y toda la tradición de baile, que son fundamentales para Medellín”, expresó.

La capital paisa se conectará con el mundo a través de cinco destacadas agrupaciones:

Ballet Preljocaj (Francia): Una de las compañías más prestigiosas de Europa, que presentará la obra Gravity.

Panzetti/Ticconi (Alemania).

Antipode Danse Tanz (Suiza).

Ballet de la Ciudad de São Paulo (Brasil): Cuya participación, según el Consulado de Brasil, busca fortalecer los lazos culturales ya arraigados en Medellín.

Periferia (Canadá).

Bajo el concepto “Existencia, Identidad, Evolución”, Danzamed 2025 invita a la reflexión sobre el cuerpo, la memoria y la proyección escénica en el ámbito de la danza contemporánea.

El compromiso de la Alcaldía de Federico Gutiérrez con la descentralización de la cultura se verá reflejado en la programación.

Con entrada libre, las presentaciones no solo llenarán escenarios tradicionales como el Teatro Metropolitano, el Teatro Pablo Tobón Uribe y el Claustro Comfama, sino también plazas y parques de la ciudad.

Además de las funciones internacionales, el festival incluirá la participación de compañías nacionales y locales (seleccionadas por convocatoria), y ofrecerá una programación pedagógica y participativa:

Clases abiertas de danza para toda la ciudadanía

Laboratorios de creación.

Conversatorios en torno a los 20 años de la Red de Danza de Medellín.

La información detallada y la programación completa podrán consultarse en la web oficial de la Alcaldía y en las redes sociales de @cultura.med.

