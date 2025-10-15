Resumen: Las autoridades buscan al resto de personas que hicieron parte de la macabra fiesta para escudriñar porque la "celebración" terminó en tan dantesca escena

Dantesca escena en motel de Medellín: Venezolano fue hallado asfixiado, golpeado y muerto en el baño de la 209

Minuto30.com .- Un macabro suceso se registró en la madrugada de este martes 14 de octubre en el barrio Boston de Medellín, al interior de un motel. Una fiesta que reunió a diez personas en la habitación 209 culminó con un hombre muerto en el baño y un herido por arma de fuego traumática.

El homicidio ocurrió antes de las 12:13 de la mañana, cuando fueron alertadas las autoridades. La víctima mortal, de sexo masculino, de aproximadamente 35 años y al parecer de nacionalidad venezolana, fue hallado de la manera más cruel.

El cuerpo fue encontrado dentro de la ducha y presentaba golpes en diferentes partes. Lo más alarmante es que tenía papel vinipel envuelto alrededor de la cabeza que a su vez estaba cubierta con una bolsa de color rojo; en su cuello una sábana atada con la que al parecer lo habrían asfixiado. Se conoció que el occiso vestía camiseta color blanco y jean claro.

La fiesta en la 209 se salió de control

Según versiones extraoficiales, a las 11:10 de la noche del lunes 13 de octubre, habrían ingresado diez personas, nueve hombres y una mujer, al parecer todos de nacionalidad venezolana. Sin embargo poco después de las 12 de la noche la fiesta en la habitación 209 se habría tornado violenta.

Pasada más de una hora desde que ingresaron los 10 venezolanos, se escucharon unas detonaciones. De la habitación salieron corriendo los sujetos y la mujer, dejando atrás la dantesca escena.

Luego de esto, empleados del lugar llegaron hasta el alojamiento y fue allí cuando decubriendo la macabra escena.

¿El herido estaba en el lugar equivocado?

Un joven barbero de 21 años y también venezolano, resultó lesionado en este mismo hecho; aunque dice no tener nada ver, las autoridades lo investigan.

El joven, quien dice que en su tiempo libre conduce un vehículo de aplicación, recibió varios disparos con un arma traumática, sufriendo heridas en el brazo derecho y la pierna izquierda.

Este lesionado fue hallado tirado en el pasillo, manifestando a las personas que lo auxiliaron que solo estaba esperando el pago de una carrera y que de un momento a otro individuos que huían del lugar le habrian disparado, versión que estaría siendo contrastada.

Las autoridades adelantan las investigaciones que lleven a esclarecer la identidad del hoy occiso, asi como las circuntancias en las que murió. Del herido se pudo establecer que está fuera de peligro, y recibe atención médica.

También buscan al resto de personas que hicieron parte de la macabra fiesta para escudriñar porque la «celebración» terminó en tan dantesca escena.

