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Resumen: El minino se extravió el viernes 15 de mayo y sus dueños están pidiendo la colaboración de vecinos y transeúntes del sector para lograr localizarlo y regresarlo a su hogar sano y salvo.

Dante, un gatico blanco y negro, se perdió en Aranjuez y su familia lo busca

Minuto30.com .- Hacemos un llamado a la solidaridad de la comunidad del nororiente de Medellín. Una familia del barrio Aranjuez (Comuna 4) se encuentra en la búsqueda urgente de su mascota, un gatico que responde al nombre de Dante.

El minino se extravió el viernes 15 de mayo y sus dueños están pidiendo la colaboración de vecinos y transeúntes del sector para lograr localizarlo y regresarlo a su hogar sano y salvo.

Lugar de extravío e información clave

Si vives, trabajas o transitas por la comuna 4 de Medellín, por favor mantente alerta a la siguiente información:

Nombre de la mascota: Dante.

Última vez visto: En los alrededores del Museo Pedro Nel Gómez, en el barrio Aranjuez.

Contacto: Si lo ves, lo resguardas o tienes alguna información sobre su paradero, comunícate de inmediato al WhatsApp 3006966317.

La difusión rápida de este mensaje es vital para que Dante no se aleje más de su zona conocida.

¡Cualquier dato, por pequeño que sea, puede ser la pieza clave para que Dante se reencuentre con su familia!