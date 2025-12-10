Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Danna está perdida en Zamora: su familia busca a la perrita

Minuto30.com .- La perrita Danna se extravió el 8 de diciembre en el barrio Zamora. Su familia la busca desesperadamente.

Al momento de su desaparición, Danna llevaba puesta una pañoleta de color rosado, un detalle clave para su identificación.

Si usted ha visto a Danna o tiene cualquier información sobre su paradero, por favor, comuníquese de inmediato, al whatsapp de contacto 300 866 7033.

¡Ayudemos a Danna a regresar a su hogar en Zamora!

