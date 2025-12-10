Danna está perdida en Zamora: su familia busca a la perrita

Menú Últimas noticias
    Publicado por: SoloDuque

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La perrita Danna se extravió el 8 de diciembre en el barrio Zamora. Su familia la busca desesperadamente.

    Al momento de su desaparición, Danna llevaba puesta una pañoleta de color rosado, un detalle clave para su identificación.

    Si usted ha visto a Danna o tiene cualquier información sobre su paradero, por favor, comuníquese de inmediato, al whatsapp de contacto 300 866 7033.

    ¡Ayudemos a Danna a regresar a su hogar en Zamora!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.