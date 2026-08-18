Danna Alejandra Higuita desapareció en Medellín

Resumen: Danna Alejandra Higuita Montes es una adolescente de 17 años, de sexo femenino e identidad de género mujer, de nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición vestía un buso negro, short azul y tenis blancos.
Danna Alejandra Higuita Montes es una adolescente de 17 años, de sexo femenino e identidad de género mujer, de nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición vestía un buso negro, short azul y tenis blancos.
La desaparición ocurrió el 15 de agosto de 2026, en el sector Altamira, Robledo, Medellín, Antioquia. Desde entonces se desconoce su paradero, por lo que se requiere atención y colaboración para contribuir a su ubicación.
Cualquier información que permita establecer su paradero o aportar datos sobre las circunstancias de su desaparición puede ser de gran importancia para las autoridades y su familia. La información debe ser comunicada oportunamente a las autoridades competentes.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
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