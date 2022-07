La actriz y presentadora Daniella Donado habló de su estado de embarazo, el sexo de su bebé y el nombre de su pequeño hijo. Además, contó sobre la enfermedad que afecta su piel durante el estado de gestación.

“Vuelvo a mi spot de siempre a hablarles porque me han dicho ¡Ay Daniela! Qué espectacular se te quitó la dermatitis. No, encontré un súper filtro que es diferente. Mi realidad sigue siendo esta, creo que me toca amarla, aceptarla, entender que mientras nace Daniel tendré que aprender a vivir con ella supongo”, expresó Donado.

De acuerdo con lo expresado en las redes sociales de la presentadora, padece dermatitis seborreica lo que afecta la piel y causa áreas escamosas y enrojecimiento.

Daniella dijo que ningún remedio le ha funcionado, «Ya lo intenté todo, todas las cremas habidas y por haber y no pasa nada. Lo que me dan, porque es una dermatitis seborreica, cuando me la echo me pone peor”.

Daniella Donado habló de la enfermedad que la atacó durante su embarazo