[VIDEO] A Daniella Álvarez se le abrió nuevamente la herida del pie

La presentadora Daniella Álvarez contó desde sus redes sociales que desafortunadamente se volvió a herir su pie, por lo que se someterá a nuevos tratamientos. Recordemos que tan solo tres meses, la modelo estaba hasta dirigiendo una clase de bailoterapia.

Pero desafortunadamente lo de su pie es otra calamidad física de la que debe reponerse y que evidentemente le mantiene en silla de ruedas al no poder apoyar con comodidad.

A través de su cuenta en Instagram, la también exreina de belleza ofreció detalles y hasta mostró en video la herida que continúa molestándole.

También le puede interesar…

¿La ha visto? No se sabe de su paradero desde el pasado 16 de junio https://t.co/7eG8coj6j3 — Minuto30.com (@minuto30com) June 23, 2022

«Quiero contarles que se me volvió a abrir un poco mi llaga en el pie. Qué estrés», comenzó contando la mujer de 34 años.

Daniella Álvarez también acotó que la herida “no es tan profunda como la última vez” y explicó: “Al no sentir la planta del pie es difícil darme cuenta que me hago daño al caminar”.

Daniella Álvarez se someterá a un nuevo tratamiento.

«Pero bueno, me vine para Barranquilla y me van a hacer un tratamiento bomba para cicatrizar rápido, empezando por la cámara hiperbárica, lo que me va a ayudar a mejorar los tejidos, además de los sueros que me van a poner», detalló Daniella Álvarez.

Para leer más noticias, clic aquí.