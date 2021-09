Daniella Álvarez dice que tuvo encuentro cercano con un alien

La modelo y presentadora Daniella Álvarez afirma que tuvo un encuentro con un extraterrestre. La colombiana dice que tuvo encuentro cercano con un alien.

Durante uno de los capítulos del programa ‘Nuestra belleza latina’, una de las concursantes aseguró que ha visto ovnis por lo que los jurados se mostraron escépticos y poco crédulos. Sin embargo, Daniella aprovechó para confesar que ella sí ha visto aliens

Además afirmó que tuvo un encuentro con uno, muy de cerca. Según ella, eso le ocurre a personas “muy especiales”.

“Yo sí he visto un ‘alien’. Lo vi con mis ojos, cariño”, afirmó la modelo a Jomari Goyso, uno de sus compañeros del jurado.

Aunque no dio detalles sobre el momento o lugar en el que presenció ese encuentro paranormal, recalcó: “Yo te lo podría dibujar. Vi perfectamente con mis ojos cómo este alien estaba meciéndose en la hamaca, me miró y me sonrío”, relató la exreina de belleza.

Recordemos que Daniella hace parte del reality show denominado ‘Nuestra belleza latina’, que es emitido por la cadena Univisión, donde trabaja como jurado.

Daniella Álvarez contó que ha visto aliens

