Daniela Palacio desapareció en Medellín

Daniela Palacio Castrillón es una mujer colombiana de 20 años de edad, identificada con identidad de género femenina. No se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que portaba al momento de su desaparición.

Como señales particulares, presenta dos tatuajes visibles: uno ubicado en la cara anterior del antebrazo derecho con la imagen de un “triángulo familiar” y otro en la cara anterior de la muñeca derecha con un corazón acompañado del nombre “Jacke”.

Su desaparición fue reportada el 19 de julio de 2026 en el barrio La Floresta de Medellín, Antioquia. La información disponible corresponde a sus datos personales y características físicas relevantes para su identificación y búsqueda.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes