«Si no vas a construir, asegúrate de no destruir»: Daniela Ospina respondió a seguidora que llamó ‘gordita’ a su hija

La empresaria Daniela Ospina, respondió de forma contundente a una seguidora que hizo un comentario ofensivo hacia su hija Salomé Rodríguez, también hija del futbolista James Rodríguez.

«La mamá muy Fit, y la hija gordita», fue la crítica que hizo la seguidora de Daniela Ospina, en Instagram.

Al respecto, la también modelo no dudó en responder de una forma muy respetuosa pero enviando un claro mensaje. «Ni voy a publicar su nombre, porque ni eso se merece…. de verdad que tristeza leer este tipo de cosas y no pensar el daño que hacemos con cada palabra que decimos. Esto no puede ser normal, no normalicemos lo que hoy está acabando con miles de jóvenes».

Y agregó que: Y así somos en redes, creemos que podemos herir y escribir lo que sea…. NO MÁS, Si no vas a construir, asegúrate de no destruir».

Así publicó Daniel Ospina el comentario

