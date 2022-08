FOTOS: ¡Daniela Ospina se casa de nuevo! Así le pidieron matrimonio

in

Daniela Ospina y su novio Gabriel Coronel llegarán al altar tras estar comprometidos desde el pasado 4 de agosto, cuándo el actor y presentador le pidió matrimonio en Miami.

El actor de 35 años no dudó en arrodillarse y pedirle que fuera su esposa, recibiendo un sí y un beso como respuesta.

Desde hace algunos días se rumoraba el compromiso tras la deportista dejarse ver con un gran anillo en su dedo anular y aunque no había hablado sobre el tema, se dieron a conocer las fotografías del momento.

La pareja hace seis meses confirmaron su noviazgo, ahora esperan contraer nupcias en el primer trimestre del 2023 en algún país de Latinoamerica.

Así fue la propuesta de matrimonio de Daniela Ospina.

«Me inventé que teníamos una sesión de fotos para una portada, así que me aseguré de que todo estuviese perfecto para ese momento», reveló. «Fue en la última foto que todo iba a suceder. Llegamos a la locación donde ya estaba todo el equipo preparado y en cuanto llego, sucedió. Le dije unas palabras y me arrodillé. Ella no se lo esperaba y su reacción fue hermosa», así narró el venezolano como fue la propuesta a su novia.

Cabe recordar que Daniela Ospina estuvo casada por siete años con el futbolista James Rodríguez, con quién comparte una hija, Salomé.

