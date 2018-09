¿Daniela Ospina le lanzó una indirecta a James por el rumor con Shannon de Lima?

En redes sociales corre el rumor de que la modelo Shannon de Lima y James Rodríguez, al parecer tienen un romance. Por su parte, Daniela Ospina publicó una fotografía en Instagram y sus seguidores aseguran que es una indirecta para su ex.

“En mi alma llevo todas mis pertenencias, lo que no está ahí no me pertenece”, así describió una sugestiva foto en la que posa con vestido aparentemente de novia.

La publicación ya tiene más de 80 mil likes y cientos de comentarios sobre la situación sentimental de Daniela, James y ahora el runrún que implica a Shannon de Lima con el “10” de la Selección Colombia.