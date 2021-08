¡Le llegó a muchos! Daniela Ospina publicó sensual fotografía con un mensaje de reflexión

La empresaria y deportista Daniela Ospina, encendió las redes sociales tras publicar una sensual fotografía, acompañada de un sentido mensaje de reflexión y autoestima.

A través de su cuenta de Instagram, la expareja de James Rodríguez cautivó a sus seguidores con una foto en la cual posó en ropa interior y una chaqueta, mostrando su esbelta figura.

«Hoy empieza de nuevo… pero contigo, date la oportunidad de arreglar lo que te duele y dejar ir todo lo malo para que vivas cosas increíbles», escribió Ospina en la imagen.

La publicación ya cuenta con más de 109.000 reacciones, y cientos de comentarios de los usuarios, quienes resaltan no solo la belleza y figura de la paisa, también, su forma de pensar.

«Cada día la admiro y me identifico más con ella, he aprendido grandes cosas, cosas que he podido aplicar en mi vida, Bendiciones», «cuerpazo reina hermosisima», «no te imaginas como me acaba de llegar este mensaje», fueron algunos de los comentarios en la publicación de Daniela Ospina.

Esta es la fotografía que Daniela Ospina