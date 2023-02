[VIDEO] Daniela Legarda cuenta nostálgica que el alma de su hermano salvó a una amiga de la muerte

in

Este 7 febrero se cumplieron cuatro años de la trágica muerte del cantante e influenciador, Fabio Legarda, y entre lágrimas, sin poder superar su ausencia, Daniela Legarda, compartió un video donde cuenta una experiencia maravillosa que tuvieron con el alma de su hermano.

Daniela entre lagrimas de nostalgia manifiesta lo terrible que son los febreros para su familia, desde que Fabio Legarda murió, pero con un poco de aliento y esperanza manifiesta que de alguna manera su hermano siempre se ha hecho presente en sus vidas e incluso en la de sus amigos más cercanos.

Como prueba de ello, esta mujer comparte que una amiga suya que estaba pasando por una situación desesperada intentó quitarse la vida, pero como una señal divina para que se detuviera, vio en YouTube, una foto de Legarda, quien en su momento fue muy cercano a ella.

«Es difícil de entender, pero señales así nos pasan todo el tiempo. Mi amiga me dice que mi hermano debía tener un alma tan divida y poderosa para impactar su vida y la de todos tanto, que si no fuera por él, ella no estaría aquí hoy…Ella quería decirme que su muerte significó algo para ella y para mucha gente. Fue él, fue Dios recordándome que su propósito era impactar en la vida de tanta gente» Expresó Daniela Legarda

