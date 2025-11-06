Daniela del Carmen desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Daniela del Carmen Romero León, de 20 años de edad, fue reportada como desaparecida en la ciudad de Medellín el 4 de noviembre de 2025.

Hasta el momento, no se cuenta con información precisa sobre las prendas de vestir que llevaba al momento de su desaparición.

Entre las señas particulares que pueden ayudar en su identificación, se destaca un tatuaje con la figura de una mariposa ubicado en su brazo derecho.

En cuanto a sus características físicas, Daniela tiene una contextura delgada, piel trigueña, cabello liso y de color negro, y ojos también negros. Posee una estatura aproximada de 1.55 metros, con boca y labios de tamaño mediano.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes