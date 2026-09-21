Daniela Arce desapareció en Medellín

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Resumen: Daniela Arce Rave, mujer de 33 años y nacionalidad colombiana, fue reportada como desaparecida en Medellín , Antioquia, específicamente en el barrio Manrique Central.

Daniela Arce Rave, mujer de 33 años y nacionalidad colombiana, fue reportada como desaparecida en Medellín, Antioquia, específicamente en el barrio Manrique Central.

Al momento de su desaparición, el 12 de septiembre de 2026, vestía pantalón y “mochos” por encima. Llevaba consigo un morral y un bolso.

Como señal particular, Daniela tiene un tatuaje en la espalda, ubicado en el costado derecho, con la imagen de un árbol de arce. Estos datos pueden ser útiles para su identificación y búsqueda.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes