Daniela Arango de 27 años se extravió en el centro de Medellín: su familia la busca ¿Nos ayudas?

Minuto30.com .- Se pide la colaboración ciudadana para localizar a Daniela Arango Castañeda, una joven de 27 años, de quien no se tiene rastro desde el pasado 30 de septiembre.

Fue vista por última vez en un punto neurálgico del centro de Medellín: Cundinamarca con Juanambú.

Daniela es de tez trigueña y tiene el cabello rizado.

Señas Particulares y Tatuajes Clave

La joven posee varios tatuajes distintivos que son cruciales para su identificación:

Pierna Izquierda: Tiene un tatuaje que dice «Daniela» con una rosa , y otro que dice «Mario» con tres estrellas .

Tiene un tatuaje que dice , y otro que dice . Mano Derecha (arriba del codo): Tiene un tatuaje con una frase.

Tiene un tatuaje con una frase. Pecho (lado izquierdo): Tiene un tatuaje que dice «Hamilton».

Además, Daniela presenta cicatrices (laceradas) en las manos y en los pies.

Última Vestimenta Conocida

El día de su desaparición, vestía: tenis blancos, una camiseta del Nacional, un buzo blanco y jean negro.

Si usted tiene cualquier información sobre el paradero de Daniela Arango Castaño, por favor, comuníquese de inmediato con las autoridades al celular 3242909801.

