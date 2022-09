VIDEO. Daniela Álvarez recordó sus pasos de champeta con emotivo mensaje

in

Daniela Álvarez publicó un video con el que recordó lo mucho que le gusta bailar. La exreina de belleza ha sido un ejemplo de superación tras perder una de sus piernas debido a complicaciones con su salud.

“Como me hacía feliz bailar así!! Bailar champeta, brincar, caminar con pasos rápidos, dar una vuelta y dejarme llevar por mis pies. Cuanta confianza para hacer todo eso, me salía tan fácil, tan natural”, inició diciendo Daniela Álvarez en la publicación de su cuenta de Instagram.

Recordemos que Daniela Álvarez tuvo que someterse a la amputación de su extremidad debido a una isquemia que afectó esta zona de su cuerpo.

Emotivo mensaje de Daniela Álvarez en Instagram

“Un día, de repente, las cosas cambiaron. Un pie se fue y el otro no me hace caso, pero saben algo curioso, amo ver a otros bailar, le digo a mi novio que baile, me meto a ver a mis profesores y recuerdo como era!”, recalcó la presentadora.