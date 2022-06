VIDEO. Daniela Álvarez tras dos años de amputación

A través de sus redes sociales Daniela Álvarez contó como han sido su vida desde que le tuvieron que amputar una de sus piernas.

«¡Entusiasmo! Cuan importante es tenerlo presente en nuestras vidas. Hoy cumplo dos años de mi amputación y estoy segura que ha sido el entusiasmo por vivir, él entusiasmo por ganarle a las dificultades y sonreírle a los problemas lo que me ha sacado adelante», comenzó diciendo la modelo y presentadora colombiana.

En el emotivo mensaje también le dedicó palabras a esos profesionales que estuvieron pendiente de su recuperación.

«Mis doctores me veían sonreír en uno de los momentos más difíciles que puede tener un ser humano: PERDER PARA SIEMPRE UNA PARTE DEL CUERPO, y sinceramente no estaba en shock, sabía lo duro y lo difícil que estaba siendo pero yo HE DECIDIDO sonreír! SONREÍRLE A MI VIDA, sonreírle a la dificultad, sonreírle al dolor, sonreír antes de empezar cada ejercicio de mi fisioterapia, sonreír cuando me he caído, sonreír cuando hay algo que me cuesta o que ya no puedo hacer igual».