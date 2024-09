El mejor amigo de Felipe Saruma, Daniel Villacob, estuvo hospitalizado durante varios días, pero al fin salió de esta, y compartió con alegría y agradecimiento su alta.

Según lo conocido Villacob tenía una bacteria en el estómago, y su estado era delicado por lo que incluso, estuvo varios días alejado de las redes sociales.

Sin embargo, los fans de Daniel estuvieron siempre muy pendientes y por eso, aprovechó para agradecerles.

«Muchas gracias a todos por sus mensajes y no dejen de incluirme en sus oraciones; Dios los bendiga. Estamos en el buen camino».

Su alta fue confirmada con un video donde menciona que ya está listo para continuar con sus proyectos. Estas fueron sus palabras:

«No se imaginan lo feliz que estoy. Gracias, qué equipo. Aunque falta más de la mitad del personal, gracias a ustedes hoy regreso a mi hogar con mi familia, motivado y esperanzado para seguir adelante. Dios los bendiga», expresó.

Otra publicación de agradecimiento:

«RACIAS DIOS POR ESTA EXPERIENCIA.

Quiero compartir con ustedes 4 puntos que estoy seguro te ayudará a sobrellevar esa situación negativa en la que sientes que no hay salida:

1. FRUSTRACIÓN (¿Por qué a mi?) – No cuestione las acciones de Dios, entrégale tus problemas a él, Dios es un poder perfecto y si, el le pone las peores batallas a sus mejores guerreros

2. SENTIRSE DERROTADO FRENTE A DIOS – Está bien aceptar que no puedes con esa situación por la que estás pasando!

3. LLORAR – Sentirse triste no está mal, hace parte del proceso, llore todo lo que quiera para drenar esos sentimientos

4. SEA AGRADECIDO»

