Daniel Sancho tenía una relación sentimental de cinco años: ‘Ella se enteró de situaciones traumáticas’

En medio de la investigación en torno a Daniel Sancho, asesino del cirujano Colombiano Edwin Arrieta, aparece una mujer que al parecer se llama ‘Laura’ quién llevaba una relación sentimental con el chef detenido y quien aparentemente no estaba enterada en lo absoluto sobre lo que pasaba.

Al parecer, la novia de Daniel, no estaba enterada de que la engañaban, menos que esto sucedía con otro hombre y mucho menos que su pareja fuera capaz de asesinar y desmembrar a alguien.

Sobre esta difícil situación la joven, oriunda de Madrid, había optado por mantenerse alejada de la atención mediática, pero se rompió el silencio con una contundente decisión.

La identidad de esta mujer se dio a conocer hace poco luego de que salieran a la luz los eventos en cuestión. En primer motivo porque la policía habría considerado como posible razón del crimen serían los celos. Fue en ese punto cuando se hizo público que el hijo del actor tenía una pareja.

«Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho», afirmó Sancho al aceptar el terrible crimen.

Sancho, confesó que asesinó y desmembró el cuerpo del cirujano colombiano y desde el pasado lunes, se encuentra bajo custodia y se declaró culpable sobre este atroz hecho. Hasta el momento, se han encontrado siete partes de las quince en las que el cadáver de Arrieta fue desmembrado, según confesó Sancho a la policial durante los interrogatorios.

Daniel Sancho también reconoció que viajó a Tailandia en compañía de esta pareja con la intención de practicar varios deportes. Aunque es reservado en cuanto a su vida personal, el hijo del actor ha admitido sin miedo que mantenía una relación que ya superaba los cinco años, y que dado el panorama actual, esa relación ha llegado a su fin.

Son pocos los detalles se han divulgado sobre la compañera sentimental de Daniel Sancho hasta el momento. Sin embargo han surgido muchas incógnitas respecto a la relación. A través de medios locales se han filtrado informaciones que sugieren que Daniel podría haber admitido que mantuvo encuentros íntimos con Edwin Arrieta durante al menos un año. Este hecho coloca la atención en su pareja. ¿Podría ella haber estado al tanto de todo esto, en caso de que sea cierto? Hay diversas opiniones entre quienes están cerca de Sancho.

