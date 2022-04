¡Que lindo detalle! Daniel Ruiz le hizo una promesa a pequeña seguidora de Millos

in

En el marco de lo que será el compromiso de la fecha 15 entre Millonarios y Equidad, Daniel Ruiz estrella del conjunto embajador, prometió un lindo gesto a una pequeña seguidora del equipo azul el cual espera cumplir este viernes en El Campín.

En medio de un concurso realizado para los seguidores del conjunto bogotano llevado a cabo por redes sociales, el hincha Santiago Abril posteó la foto de su pequeña hija Luciana Cortés, alentando al equipo en el estadio y con una pancarte alusiva al volante bogotano que decía “Daniel Ruiz #10 es mi primera vez en el estadio, quiero que me cumplas mi sueño. Regálame la victoria y tu camiseta y yo te doy un abrazo”.

A lo que el gran jugador del equipo azul no dudó y contestó con un lindo mensaje: “Hola!! No sé tu nombre, pero espero conocerte el viernes en El Campín y que me des ese abrazo. La camiseta es tuya!! Vamos Millos!!!”.

Hola!! No sé tu nombre pero espero conocerte el viernes en el Campín 🏟 y que me des ese abrazo 🤗. La camiseta es tuya!! Vamos Millos!!! 💙🤍⚽️🙏💪 https://t.co/YRSWJ4qgbE — DANIEL RUIZ (@danielruizr10) April 6, 2022

Daniel Ruiz es hoy uno de los jugadores con mayor nivel en la Liga Betplay