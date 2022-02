«La revocatoria está muerta»: Alcalde Daniel Quintero

in

Durante el evento de entrega de los computadores a los estudiantes de la comuna 1 de Medellín, el alcalde Daniel Quintero, se refirió a varios temas de importancia de su gobierno, entre ellos la revocatoria que se adelanta en su contra y la visita del contralor a Hidroituango.

«La revocatoria está muerta, porque fueron corruptos a la hora de financiarla. Ya hay audios que muestran que hubo triangulación de recursos», expresó.

Según el alcalde, hay más información en camino sobre otras irregularidades en el proceso de revocatoria, por lo que ya no representa una preocupación para él. «Ya no representa preocupación para nosotros, incluso a pesar de que teníamos la oportunidad de volver a revisar las firmas, dado que ya está claro que las cuentas las manejaron mal, no vale la pena gastarse la plata revisando firmas y haciendo más cosas», dijo Daniel Quintero.

Finalmente, el alcalde de Medellín expresó que no va realizarse la revocatoria, por lo que podrá terminar su mandato en el periodo que le queda. «No va a haber revocatoria ni en febrero, ni en marzo, ni el abril, ni en mayo, vamos a terminar nuestro periodo», expresó.

Por otro lado, Daniel Quintero se refirió a la visita del Contralor General de la Nación este jueves a Hidroituango, y expresó la importancia que tiene su presencia en el proyecto.

«Es muy importante la visita del señor contralor. Gracias a ese fallo de la Contraloría se pudieron recuperar 4,3 billones de pesos, y es muy importante que esté ahí, porque eso le va a permitir al contralor, ver que todavía hay más plata por recuperar», expresó Quintero.

Además, Daniel Quintero se refirió al pago del cobro por congestión que se ha venido implementando en la ciudad, y si se piensa cancelar o no esta medida. «Estos son recursos que son invertidos para que bajen las tarifas y para ayudarle a la gente más vulnerable en temas de movilidad. Esta es la política que está experimentando en el mundo entero (…) Y si algún municipio se retira, Medellín mantendrá la medida», puntualizó el alcalde.

