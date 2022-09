Daniel Quintero mandó “a vender paletas” a Federico Gutiérrez

in

Para nadie es un secreto que la relación entre el ex alcalde Federico Gutiérrez y el actual mandatario de la ciudad, Daniel Quintero, no es la mejor, por lo que no pierden oportunidad para sacarse algunos trapitos al sol.

Como muestra de ello, el pasado 23 de septiembre, el excandidato a la presidencia de Colombia compartió un contundente tuit, donde expresaba que debía mirarse con la lupa el trabajo de Daniel Quintero en la alcaldía de Medellín.

“Ojalá que de las misma forma como le están poniendo la lupa a la desastrosa y corrupta Alcaldía de Ospina en Cali, también lo hagan con la de Quintero en Medellín.

Desde muchos frentes políticos y sociales se han hecho las advertencias de la gravedad de lo que viene ocurriendo”… Escribió Gutiérrez.

Y como era de esperarse, el actual alcalde no se quedó callado y respondió muy directamente, sacando algunos casos «reprochables» y hasta dando algunas sugerencias de las cosas qué puede hacer con su vida.

“Federico, mi administración ha sido la más revisada de la historia. La tuya no aguanta una mirada. Para este año de gobierno ya tenías un Secretario en la cárcel, tumbado Hidroituango y tapabas a constructores. Deja la politiquería barata y dedícate a vender paletas o algo así

“… Escribió el actual alcalde de Medellín