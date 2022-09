[VIDEO ] “No hay plan b”: Daniel Quintero habló sobre la decisión de prohibir carros a gasolina

in

Medellín se unió, a la decisión que ayuda a mejorar la vida del planeta, y así como la unión europea, diferentes estados de EEUU y algunas empresas dedicadas a la fabricación de carros, a partir del año 2035, la ciudad tendrá prohibida la venta de vehículos a gasolina.

“Quiero enviar un mensaje claro, con el ánimo de acabar los carros a gasolina, causantes entre el 82% y el 92% de los gases de efecto invernadero y contaminantes con partículas PM2.5 en nuestro territorio…Causantes del 9% de las vidas que se pierden en nuestro territorio; causantes de los altos índices de ruido y contaminación”. Explicó el mandatario de la ciudad

El anuncio de esta nueva decisión causó mucha controversia en varios ciudadanos, sin embargo, el alcalde ha dejado claro que la razón principal de esta prohibición se basa en el querer rescatar el medio ambiente.

Sobre esto, hace pocas horas, Daniel Quintero se refirió a medios de comunicación y a la comunidad en general para explicar más a detalle las razones por las que se firmará esta decisión y a su vez, dio algunas recomendaciones a las personas que están pensando en adquirir un vehículo nuevo.

“Es un mensaje claro, en la dirección correcta, en el sentido de que solo hay un planeta y de que no va a haber un planeta B. No hay un planeta B, no hay un plan B cuando se trata del planeta”… Añadió Daniel Quintero.

Así mismo, recordó que el incentivo o el subsidio a la gasolina se eliminará, por lo que sumado a los beneficios ambientales, les da la recomendación de adquirir un carro eléctrico, que según lo que explica, será más beneficioso tanto para el bolsillo como para la calidad del aire.

