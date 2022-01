Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, denunció amenazas en su contra

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, manifestó que el pasado jueves recibió una amenaza en su contra, argumentando que esta es la más reciente de varias que ya le han hecho llegar.

Según indicó el mandatario, dicha amenaza se la hicieron llegar a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad de la ciudad. “No me quejo porque muchas de ellas pueden ser mentiras, pero ayer recibimos otra amenaza de un plan que se estaría fraguando para hacernos algún tipo de atentado, eso pasa a la Fiscalía (…) fue una persona que se presentó con nombre y apellido y dijo que había escuchado una conversación en la que se estaba planeando el atentado”, aseguró Quintero.

Para Daniel Quintero, la amenaza podría estar relacionada con el proceso de revocatoria que se adelanta en su contra. “Yo creo que hay una gente que va hacer todo lo posible para sacarnos de la alcaldía, y hoy lo están intentando con una revocatoria que es fraudulenta”, explicó.

Precisamente, estos hechos serán incluidos en el informe que planea presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual expondrá también la revocatoria que se ha venido adelantando en su contra, por tratarse de un posible caso de persecución política.

«Ese proceso no solo va a recoger las acciones que se vienen realizando, como lo que pasó con la Procuraduría que no nos iba a dejar participar en política. Vamos a incluir las amenazas, los casos de presión política y jurídica: decenas de demandas que no tienen ningún propósito y nos hacen contratar un montón de abogados”, puntualizó Daniel Quintero.

La amenaza fue tramitada ante la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección, con el fin de evaluarla según el nivel de riesgo que representa.

